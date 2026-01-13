Haberler

Bursa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 çocuk kurtarıldı

Güncelleme:
Bursa Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda kimliksiz 7 yabancı uyruklu çocuğu tespit etti. Çocuklar, yasal kalış hakları olmadığı için bakım evine sevk edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik Osmangazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda kimliksiz olduğu ve Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlenen 7 yabancı uyruklu çocuk bakım evine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik Osmangazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yaşları küçük 7 yabancı uyruklu çocuğun kimliksiz olduğu ve Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Çocuklar, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde çocuk bakım evine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu çocukların kişi başı aylık 2 bin 500 lira ücret karşılığında barındırıldığı, geri dönüşüm, boya ve taşıma gibi işlerde çalıştırıldıkları tespit edildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Çocukları temin ettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - BURSA

