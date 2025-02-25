Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şahısları kaçak yollarla ülkeye getirip yer temin eden 4 şüpheli ile 47 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Titizlikle çalışan ekipler, 47 göçmenin Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi ve Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde çalıştırıldığını tespit etti. Göçmenlere yer temin edip iş ayarlayan H.K., M.K., M.Ö.K. ve S.K. 4 şüpheliyi yakalayan ekipler, iş yerlerine de yaptığı operasyonda 35'i kaçak, 12'si de farklı illere kayıtlı olmak üzere toplam 47 göçmen yakaladı. 35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, göçmenlere yer temin eden ve iş ayarlayan 4 organizatör gözaltına alındı. - BURSA