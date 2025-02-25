Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti
Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

Eve girdiklerinde ailenin cansız bedenleriyle karşılaştılar
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu şahısları kaçak yollarla ülkeye getiren 4 şüpheliyle birlikte 47 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon, Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir çalışma ile düzenlendi.

Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şahısları kaçak yollarla ülkeye getirip yer temin eden 4 şüpheli ile 47 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Titizlikle çalışan ekipler, 47 göçmenin Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi ve Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde çalıştırıldığını tespit etti. Göçmenlere yer temin edip iş ayarlayan H.K., M.K., M.Ö.K. ve S.K. 4 şüpheliyi yakalayan ekipler, iş yerlerine de yaptığı operasyonda 35'i kaçak, 12'si de farklı illere kayıtlı olmak üzere toplam 47 göçmen yakaladı. 35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, göçmenlere yer temin eden ve iş ayarlayan 4 organizatör gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakanlık 8 bin 500 personel alacak
img

Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak
img

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den çarpıcı çıkış
Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi

Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.