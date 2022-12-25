16 yaşlarındaki iki kız öğrenci sırra kadem bastı! Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor 3. Sayfa Haberleri Bursa'da lise öğrencisi iki sınıf arkadaşı, 'gezmeye gidiyorum' diye evden çıkarak sırra kadem bastı. İki çocuktan da 25 saatten bu yana haber alamayan aileleri, endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bir okulda lise 2. sınıf öğrencisi olan Aslı Y.(16) ve Elif G. (16), evlerinden 'gezmeye çıkıyorum' diyerek ayrıldı. İki kız çocuğunun ailesi çocuklarından uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. GÖRENLERİN AİLELERİ ARAMALARI İSTENDİ Polis ekipleri ise bugün öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'nde kızlardan birinin telefonundan sinyal aldı. Sinyalin alındığı bölgede polis ve aileler kızlarını arama çalışmaları başlattı. Aileler çocuklarını görenlerin polisi aramalarını istedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa Aile 3. Sayfa Haberler

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