Hurdacıda yangın

Hurdacıda yangın
Güncelleme:
İnegöl'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm (hurdacı) tesisinde yangın çıktı. Yangın havadan görüntülendi.

Yangın saat 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Gürbüz sokaktaki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesisteki geri dönüşüm malzemeleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

500

