Bursa'da Geri Dönüşüm Atölyesinde Yangın

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm atölyesinde meydana geldi. Dumanların yükseldiği atölyedeki, hurdalar bir anda alev topuna döndü. İçeride çalışanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Vatandaşların ve çalışanların da söndürmek için çaba sarf ettiği alevler, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA