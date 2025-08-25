Bursa'da Gençlerin Park Halindeki Araçlara Vandalizmi

Bursa'da Gençlerin Park Halindeki Araçlara Vandalizmi
Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki genç, park halindeki araçların kaportalarını çizip aynalarını kırarak maddi hasara neden oldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akşam saatlerinde yolda yürüyen 2 genç, park halindeki araçların kaportalarını çizip aynalarını kırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 genç, akşam saatlerinde sokakta park halinde bulunan araçların yanına giderek önce kaportalarını çizdi. Ardından da araçların aynalarını tekmeleyerek kırdı. Şüphelinin rahat tavırlarla sokakta gezdiği anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, zarar gören araç sahipleri ise şikayetçi oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
