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Gençlerin meydan muharebesi

Gençlerin meydan muharebesi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup genç arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki grup genç arasında çıkan kavga, adeta meydan muharebesine döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup genç arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalle ortasında yaşanan kavga nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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