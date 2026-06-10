Gençlerin meydan muharebesi

Bursa'da iki grup genç arasında çıkan kavga, adeta meydan muharebesine döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup genç arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Mahalle ortasında yaşanan kavga nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı