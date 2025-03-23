Bursa'da Gençler ile Esnaf Arasında Kavga: Ürünler Çalındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir grup genç ile esnaf arasında çıkan kavgada masalar ve sandalyeler havada uçuştu. Kavga sırasında bazıları tezgahlardaki ürünleri çalarak olayın kaosunu fırsata çevirdi. İki kişi hafif yaralandı.
Bursa'da bir grup genç ile esnaf arasında çıkan kavgada sandalyeler masalar havada uçuştu. Taraflardan bazıları ise kaosu fırsat bilip tezgah önündeki ürünleri çaldı. İlginç anlar kameraya anbean yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesinde bir grup genç ile esnaf tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle öfkeli taraflar bir anda birbirine vurmaya başladı. Kavgaya taraflarında girmesiyle sandalye ve masalar havada uçuşurken, saldırganların biri kavgayı bahane edip tezgahtaki ürünleri çaldı. 2 kişinin hafif yaralandığı kavga anı kameraya yansırken, polis ekiplerinin gelmesiyle kavga son buldu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa