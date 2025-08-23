Bursa'da Gençler Arasında Kavga Kameralara Yansıdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde mahalle gençleri arasında çıkan kavga, vatandaşların müdahalesine rağmen devam etti. Kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa'da mahallenin gençlerinin tekme tokat bir biriyle kavgası, kameralara yansıdı. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı gençler oralı olmadı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin gençleri gece yarısı bir birine laf attı. Daha sonra bir birine tekme ve tokatlarla saldıran gençleri, vatandaşlar da ayıramadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bazılarının 'polis geliyor şimdi hepinizi alacak' ve 'siz aynı mahallenin çocuğusunuz niye kavga ediyorsunuz' demesi dikkat çekti. - BURSA

