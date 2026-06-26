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Bursa'da saldırıya uğrayan genç kadın evine 100 metre kala kaçırıldı

Bursa'da saldırıya uğrayan genç kadın evine 100 metre kala kaçırıldı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde işten çıkan Songül Ardil, servisten indikten sonra üç kişi tarafından darp edilerek zorla araca bindirilip kaçırıldı. Ablası da saldırıya uğradı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde işten çıktıktan sonra evine gitmek üzere servis aracından inen genç kızın, üç kişi tarafından darp edilerek zorla araca bindirilip kaçırıldığı iddia edildi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerindeki mesaisini tamamlayan Songül Ardil, evine gitmek üzere servis aracından indikten sonra, evine yaklaşık 100 metre mesafedeki çevre yolunda üç kişinin saldırısına uğradı. Şüphelilerin genç kadını darp ederek zorla bir araca bindirdiği ve ardından olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay sırasında Songül Ardil'in yanında bulunan ablası Zeynep Ardil'in de saldırganların müdahalesine maruz kaldığı, darp edilerek etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı iddia edildi. Şüphelilerin olayın ardından bölgeden hızla uzaklaştığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından aile fertleri durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

Endişeli bekleyişlerini sürdüren aile, Songül Ardil'in bir an önce bulunmasını isterken, olayın aydınlatılması ve genç kadının sağ salim ailesine kavuşturulması için çalışmaların titizlikle yürütülmesini talep etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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