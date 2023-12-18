Bursa'da Genç İşadamı Tıra Arkadan Çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tanınmış genç işadamlarından Ahmet Öz (43) otomobili ile Göl Yolu üzerinde park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Tır altında sıkışan otomobil hurdaya dönerken Ahmet Öz yaralı olarak araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.15 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi.

Ahmet Öz; 34 Z 0040 plakalı otomobili ile Göl yolu üzerinde seyir halindeyken aracın güneşliğini indirdiği esnada aracın kontrolünü kaybetti. Öz idaresindeki otomobil; yolun kenarında Rojhad Kurtoğlu'nun (19) park ettiği 6 FZ 8814 plakalı tıra arkadan çarptı. Ağır hasar alan otomobilin sürücüsü Ahmet Öz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. Ahmet Öz araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Hafif yaralı olan Ahmet Öz ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi.

Kazada Ahmet Öz'ün kullandığı otomobil hurdaya döndü. Otomobil çekici yardımı ile tırın altından çıkarıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA