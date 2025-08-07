Bursa'da Freni Patlayan Kamyon, Sitenin Duvarına Çarparak Devrildi

Bursa'da Freni Patlayan Kamyon, Sitenin Duvarına Çarparak Devrildi
Güncelleme:
İnegöl'de freni patlayan kum yüklü bir kamyon, site duvarına çarpıp devrilirken sürücüsü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kum yüklü kamyon, sitenin duvarına çarpıp devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada bir vatandaş ise saniyelerle kurtuldu.

Kaza, saat 15.43'te Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf K. (45) yönetimindeki 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyonun yokuş aşağı geri giderken freni patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç hızla gitmeye başladı. Sürücü hızlanan araçtan atlarken, araç sitenin giriş duvarına çarparak devrildi. Araç devrildiği sırada kaldırımda bulunan bir vatandaş, kaçarak saniyelerle kurtuldu. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen embulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
