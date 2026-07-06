Freni patlayan kamyon 2 araca çarptı; 3 kişi yaralandı

Bursa'da freni patlayan kamyon, 2 ayrı araca çarptı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kestel-Bursa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yokuş aşağı inerken freni patlayan bir kamyon, önünde seyreden bir kamyon ile bir otomobile çarptı. Otomobili altına alarak sürükleyen kamyon bariyerlere çarpıp durdu ancak, kupası koparak savruldu. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kupasında sıkışan sürücü ile otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı