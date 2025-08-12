Bursa'da Frene Patlayan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Frene Patlayan Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Mustafakemalpaşa ilçesinde freni patlayan kamyon köprü ayaklarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fireni patlayınca köprü ayaklarına çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza Koşuboğazı Mahallesinde meydana geldi.

Balıkesir istikametinden Bursa yönüne seyreden Aleddin Aybaş (57) idaresindeki 16 BET 921 plakalı kamyon, lastiğinin patlaması sonucu yol ayrım köprüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun taşıdığı tutkal boya malzemesi, İzmir istikametine doğru ilerleyen Deniz Başer (35) yönetimindeki aracın üzerine döküldü.

Çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı olarak kayıtlara geçen kazada, kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
