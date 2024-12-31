Bursa'da Forklift Kazasında Operatör Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda forkliftin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Olay saat 10.30 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrika girişinde seyreden operatör Hamit Ç.(46) yönetimindeki forklift, operatörün kontrolünden çıkarak devrildi. Operatör devrilen forkliftin altında kaldı. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Operatör yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı. Ağır yaralanan operatör, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Operatörün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA