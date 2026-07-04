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17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, bahçede saklanırken yakalandı

17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, bahçede saklanırken yakalandı
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Bursa'da uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İsmail Ş.G., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Çekirge Mahallesi'nde saklandığı bahçede yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Çekirge Mahallesi'nde polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Ş. G., Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince Çekirge Mahallesi'nde tespit edildi. Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan firari, kovalamaca sırasında atladığı bir bahçede saklanmaya çalıştı.

Ancak bahçede saklanması da kurtarmadı. İnfaz Büro ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanan İsmail Ş. G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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