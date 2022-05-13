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Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da firari hırsızlar yakayı ele verdi

Bursa'da hırsızlık yapan ve firari olarak aranan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da hırsızlık yapan ve firari olarak aranan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Yıldırım ilçesinde farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile alakalı aranan iki şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şüphelilerden, 25 bin lira ve 8 bin lira olmak üzere 2 farklı olayda klima ünitesi çalan M.D. ve 7 bin lira değerinde kablo ve oto teyp çalan M.K. yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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