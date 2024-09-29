Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Feci Kaza: Anne Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırımda yürüyen anne, bir tırın dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bebeğe çevredekiler sahip çıktı, eşinin sinir krizi geçirmesi ise yürekleri dağladı. Sürücü gözaltına alındı.

Bursa'da feci kaza: Bebeğiyle kaldırımda yürüyen anneye tır çarptı

Anne hayatını kaybetti, ağlayan bebeğe çevredekiler sahip çıktı

BURSA - Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırım üzerinde yürüyen anneye tırın dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Ağlayan bebeğe çevredekiler sahip çıkarken, acı haberi alan eşi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer U. idaresindeki 06 AZB 72 plakalı tır, anayola çıktığı sırada çocuğunun bulunduğu bebek arasıyla birlikte kaldırımda yaya olarak yürüyen Yıldız Polat'ı altına aldı. Çevredeki ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Yıldız'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldız Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Muzaffer U. ise gözaltına alındı.

Kahreden kazada yürek yakan detay

Anne Yıldız Polat, kaza sonrası yerde kanlar içerisinde yatarken ağlayan bebeğine çevredekiler sahip çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da Feci Kaza: Anne Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BERKE ERDAL - 3.Sayfa

3-sayfa Bursa Yaşam Kaza

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

 Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

Bıden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler

 Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil

Suudi Arabistan prensi, Gazze'deki vahşeti umursamadığını açık açık söyledi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Balık, Oğlak burcu yorumu! 30 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yusuf Yazıcı hangi takıma gitti, nereye transfer oldu? Serhat Akın'a saldıranlar kimler? İsimleri belli oldu mu? Türkiye'de namaz kılma oranı 2024! Türkiye'de namaz kılma oranı yüzde kaç, yüzde kaçı namaz kılıyor? 29-30 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 29-30 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? TRT Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Benfica Gil Vicente maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Benfica Gil Vicente maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });