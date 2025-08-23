Bursa'da Feci Kaza: Ali ve Halime Şahin Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Keles ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybederken, yaralanan diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bursa'nın Keles ilçesi Akçapınar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, savrulan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan Eren Şahin ve Mustafa Temel Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda hayati tehlikeleri devam etiği öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
