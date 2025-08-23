Bursa'da Feci Kaza: Ali ve Halime Şahin Hayatını Kaybetti

Bursa'da Feci Kaza: Ali ve Halime Şahin Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Keles ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybederken, yaralanan diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da meydana gelen kazada Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa'nın Keles ilçesi Akçapınar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu, savrulan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu Ali Şahin ve eşi Halime Şahin hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan Eren Şahin ve Mustafa Temel Çekirge Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda hayati tehlikeleri devam etiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.