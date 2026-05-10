Otomobilin devirdiği elektrik direğine motosiklet çarptı: 4 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik yolunda bir otomobil kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı ve devrildi. Sonrasında motosiklet de devrilen elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsünün durumu ağır.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Elektrik direğine çarpan ve otomobil tarlaya devrildi. Devrilen elektrik direğine ise aynı yönde ilerlemekte olan bir motosiklet çarpıp savruldu. Kazada otomobildeki iki kadın ile motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumu ağır.

Kaza sabah 06.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Eda K. (23) idaresindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya uçtu. Otomobilin çarptığı elektrik direği ise yola devrildi.

Motosiklet elektrik direğine çarptı

Kazanın hemen ardından aynı istikamette gitmekte olan Berkan E.P. (24) idaresindeki 16 BFG 616 plakalı bir motosiklet yol ortasına devrilen elektrik direğine çarparak savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Eda K. ile yanında yolcu olarak bulunan Nida G.U.(18), motosiklet sürücüsü Berkan Eray P. ile arkasında yolcu olarak bulunan Oktay E.(35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Eda K.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Kazada yola devrilen elektrik direği nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
