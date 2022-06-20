Bursa'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Bursa'da bir beton mikseri ile 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti, biri mikser sürücüsü üç kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bursa İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir-Bursa karayolu Bursa istikametinde seyreden Erol Y. idaresindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Yaklaşık 100 metre bariyerlerin üzerinde sürüklenen beton mikseri Bursa-İzmir yolu İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Korkmaz idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobile çarptı. Beton mikseri metrelerce sürüklendikten sonra bariyere saplanarak dururken, otomobil takla atarak kullanılamaz hale geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ali Korkmaz ve bir oğlu hayatını kaybederken, Anne, kızı ve mikser sürücüsü Erol Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonucu Bursa-İzmir karayolu uzun süre araç trafiğine kapanırken yola savrulan araba parçaları toplandıktan sonra kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelenmesinin ardından Baba ve oğlunun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

(Hakan Gönül - Ali Kamur /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa