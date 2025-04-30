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Bursa'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 4 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde S.A.K. idaresindeki araç ile A.K. yönetimindeki araç, karşı istikametlerden seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kullanılmaz hale gelirken, kazada Ahmet Kongir, S.A.K., C.A., B.A. ve B.G. isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kongir, kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN ÖZHAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Otomobil mi onlar...

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