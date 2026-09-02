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Keles'te Orman Yangınına Mahalleli Müdahalesi

Keles'te Orman Yangınına Mahalleli Müdahalesi
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Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, mahalle sakinlerinin erken fark edip müdahale etmesiyle büyümeden söndürüldü. Vatandaşların alevlere karşı verdiği mücadele amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Mahalle sakinleri, yangın mahalline giderek yangına müdahale etti. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Yangın, Keles ilçesi Uluçam Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu fark eder etmez yangının başladığı bölgeye yöneldi. Yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüme ihtimaline karşı harekete geçen vatandaşlar, ellerindeki imkanlarla alevlere müdahale etti. Mahalle sakinlerinin yoğun çabaları sonucunda yangın, ormanlık alana daha fazla yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının erken fark edilmesi ve vatandaşların hızlı müdahalesi, alevlerin geniş bir alana yayılmasının önüne geçti. Bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, ormanlık alanda çıkan yangına mahalle sakinlerinin müdahale ettiği anlar bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yangın bölgesine koşarak alevleri söndürmek için yoğun çaba gösterdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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