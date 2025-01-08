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Bursa'da Evde Bulunan Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Evde Bulunan Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde hareketsiz halde bulunan 59 yaşındaki Saniye Akkaya, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kadının vücudunda yara izleri ve morarmalar tespit edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde hareketsiz halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Sude Sokak'taki bir evde meydana geldi. Saniye Akkaya (59), kardeşi tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kalbi duran kadına müdahale ederek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorların incelemesi sırasında kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morarmalar olduğunu tespit edildi. Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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