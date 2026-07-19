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Bursa'da çatıda korkutan yangın

Bursa'da çatıda korkutan yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çatıda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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