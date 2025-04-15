Bursa'da Eş Tartışması Sonrası Ev Yangını

Bursa'da korku dolu anlar: Karısıyla tartışan adam evini ateşe verdi

BURSA - Bursa'da eşiyle tartışan öfkeli adam oturduğu daireyi ateşe verdi. Bölgedeki vatandaşların yangını fark etmesiyle 112 ekipleri olaya kısa sürede müdahalede bulunurken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle sözlü tartışma yaşadı. Öfkeli adam geçirdiği sinir krizi sonrası 3. kattaki dairesini ateşe verdi. Yükselen dumanlar bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, bölgedeki vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde şüpheli polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri de evini yakan şahsa tepki gösterdiler

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.