Bursa'da Elektrikli Treeporter Takla Attı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kaza da takla atan elektrikli treeporterde 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sevgi A.(59) yönetimindeki 16 BTK 947 plakalı elektrikli treeporter direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA