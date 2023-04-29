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Yer: Bursa! Scooter süren kız çocuğuna başıboş sokak köpekleri saldırdı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da elektrikli scooter ile gezmeye çıkan kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı. Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar ve köpek ısırıkları bulunan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde elektrikli scooter ile gezen kız çocuğuna, şantiye alanının önünden geçtiği sırada köpekler saldırdı.

İMDADINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ

Köpeklerin havlayarak kovalamasıyla birlikte panik yapan kız çocuğu, elektrikli scooterden yere düştü. Yere düşerek yaralanan kız çocuğunun yardımına ise orada bulunan vatandaşlar koştu.

Scooter süren kız çocuğuna başıboş sokak köpekleri saldırdı

KIRIKLARI VE YARALARI VAR

Köpekler bölgeden uzaklaştırılırken kız çocuğu çağırılan ambulans ile birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kız çocuğunun vücudunun bazı yerlerinde kırıklar ve köpek ısırıkları bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

23 Nisan Scooter Bursa 3. Sayfa Haberler

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