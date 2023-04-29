Yer: Bursa! Scooter süren kız çocuğuna başıboş sokak köpekleri saldırdı

Bursa'da elektrikli scooter ile gezmeye çıkan kız çocuğuna başıboş köpekler saldırdı. Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar ve köpek ısırıkları bulunan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.