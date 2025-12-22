Haberler

Bursa'da asansör montajı yapan tekniker elektrik akımına kapıldı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yük asansörü montajı yapan 21 yaşındaki Doğancan L., elektrik akımına kapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da meydana gelen olayda, yük asansörü montajı yapan tekniker elektrik akımına kapıldı.

Olay, 17.00 sıralarında İnegöl Akhisar Mahallesi 282. Sokak'ta yapımı devam eden mobilya fabrikasında meydana geldi. Asansör firması işçisi Doğancan L. (21), yük asansörü montajı yaparken 500 volt elektrik akımına kapıldı. Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ elinden de yaralanan işçi, ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
