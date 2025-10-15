Haberler

Bursa'da Eğlence Merkezine Silahlı Saldırı: Müdür Ağır Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Podyum Park Eğlence Merkezi'nde bir kafenin müdürü, aralarında husumet bulunan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan müdür hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için arama başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Podyum Park Eğlence Merkezi'nde bulunan bir kafenin sorumlu müdürü uğradığı silahlı saldırıda ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezindeki bir kafenin sorumlu müdürü olduğu öğrenilen Erdem Ç. önceden arasında husumet bulunduğu bir kişi tarafından eğlence merkezinin arka kısmındaki otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlardan ikisi ayağına, ikisi de karnına isabet eden Erdem Ç. ağır yaralandı. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı müdür, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
