Bursa'da gece saatlerinde eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, sözlü tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu yaşandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 03.30 sıralarında Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle B.K. (33) ile M.S. arasında başlayan sözlü tartışma sonrasında B.K.'nin bölgeden ayrılmak için bir ticari taksiye bindiği öğrenildi. B.K.'nin ticari taksiye binmesinin ardından taraflar arasında karşılıklı silahlı çatışma çıktı, bu sırada açılan ateş sonucu taksi içerisinde bulunan B.K. başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yaşanan silahlı çatışma sırasında olay yerinde bulunan Ö.Y. (39) ise ayağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.K. ile ayağından yaralanan Ö.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
