Bursa'da Düzensiz Göçmen Taşımacılığı Yapan Organizatör Yakalandı

Bursa'da düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla taşıyan organizatör suçüstü yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, H.H. isimli şahsın yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla taşıdığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda H.H., İstanbul-İzmir otobanı Bursa Batı Gişeleri'nde aracıyla birlikte gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan kontrolde, üçü çocuk toplam 8 yabancı uyruklu şahsın olduğu tespit edildi. 5 şahsın kimliksiz olduğu, diğer 3 şahsın ise başka ilde barınma kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Kişi başı 4 bin 500 liraya taşımacılık

Yabancı uyruklu şahısların, İstanbul'dan İzmir'e, oradan da yasa dışı yollarla yurt dışına kişi başı 4 bin 500 liraya anlaştıkları öğrenildi. Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar, bilgi sahibi olarak ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

H.H. isimli yabancı uyruklu organizatör şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA