Haberler

Bursa'da 7 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'da 7 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan huzur uygulamalarında 29 araca toplam 307 bin 137 lira ceza kesilirken, bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirilirken, 29 arac 307 bin 137 lira ceza kesildi. Nilüfer ilçesinde ise bir iş yerine operasyon düzenlendi.7 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda, iş yerinde 7 yabancı uyruklu şahıs bulundu. Bu kişilerden 5'inin kimliksiz olduğu ve yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı, 2 şahsın ise Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şahısların kişi başı aylık 29 bin TL karşılığında kalacak yer temin edilerek kaçak çalıştırıldıkları belirlendi. Şahısları temin eden ve çalıştıran organizatörün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Öte yandan, il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında 3 bin 824 kişi sorgulanırken, 4 Türk vatandaşı ile 29 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise 769 araç kontrol edildi, 29 araca toplam 307 bin 137 TL idari para cezası uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

