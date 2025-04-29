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Bursa'da Düğün Konvoyuna Ceza

Bursa'da Düğün Konvoyuna Ceza
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Bursa'da düğün konvoyu nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerine toplam 35.146 TL ceza kesildi.

Bursa'da düğün konvoyu nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Bursa Asfaltı Tepederbent mevkisinde, Bursa istikametine doğru ilerleyen düğün konvoyunun trafiği yavaşlattığı yönünde gelen ihbar üzerine, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerine intikal eden trafik ekipleri, yaptıkları kontrollerde trafiği aksattığı ve tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 6 araç sürücüsüne, toplam 35.146 TL tutarında trafik idari para cezası uyguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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