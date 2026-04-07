Bursa'da düğün konvoyuna ağır ceza: 660 bin TL

Bursa'da düğün konvoyu ile trafikte tehlike yaratan sürücülere toplam 660 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri geçici olarak geri alındı ve araçlar trafikten men edildi.

Bursa'da trafikte tehlike saçan düğün konvoyundaki araç sürücülerine toplam 660 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Bulvarı üzerindeki trafik güvenliğini tehlikeye atarak ilerleyen düğün konvoyunun sosyal medyadaki görüntüleri üzerine harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde araçlar tek tek tespit edilip sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 660 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, ilgili sürücülerin ehliyetlerinin geçici süreyle geri alındığı, araçların ise trafikten men edilmesine yönelik işlemlerin uygulandığı öğrenildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan konvoy ve benzeri ihlallere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

