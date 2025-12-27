Haberler

Bursa'da trafik polisleri dron ile görüntüledi, ihlalleri affetmedi

Güncelleme:
Bursa'da trafik ekipleri, dron kullanarak gerçekleştirdikleri denetimlerde, çeşitli ihlallerden 9 araca toplamda 25 bin 144 TL para cezası uyguladı. Yasak saatlerde şehir içine giren kamyonlar ve kurallara uymayan sürücüler hedef alındı.

Bursa'da trafik ekiplerince dron ile denetim gerçekleştirildi. Ekipler ihlalleri dron ile tespit ederek kurallara uymayanları affetmedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İzmir Yolu üzerinde hava destekli dron ile trafik uygulaması gerçekleştirdi. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde dron ile trafik ihlalleri tek tek tespit edildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli ihlallerden 9 araca toplam 25 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

Özellikle yasak saatlerde şehir içi trafiğine giren kamyonlara ceza kesildiği ve taşımacılık yaparken tedbir almayan sürücülere ceza kesildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
