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Drift atan araç polisten kaçtı, cezadan kaçamadı

Drift atan araç polisten kaçtı, cezadan kaçamadı
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Bursa'da cadde üzerinde drift atan araç sürücüsü, bekçilerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Olay sonrası araca 5 ayrı maddeden toplam 561 bin 617 lira para cezası kesildi.

Bursa'da cadde üzerinde dakikalarca drift atan araç, daha sonra bekçilerin ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadan kaçtı. Yaşanan olay sonrası araca 5 ayrı maddeden toplam 561 bin lira para cezası kesildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 EN 361 plakalı otomobil sürücüsü, cadde üzerinde yüksek sesle müzik dinleyerek drift atmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine giden çarşı ve mahalle bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra gözden kaybolan araca, 5 ayrı maddeden toplamda 561 bin 617 lira idari para cezası kesildi.

Vurdumduymaz sürücünün drift attıktan sonra kaçtığı anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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