Dilenci kadınların kavgası kamerada: Kucağındaki bebek yere düştü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dilenci kadınlar arasında yer meselesi yüzünden çıkan kavgada, kucağında bebek bulunan bir kadının bebeği yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dilenci kadınlar arasında çıkan kavga, kameraya yansıdı. Kavga sırasında kucağından yere düşen bebeğin korku yaşadığı anlar dikkat çekti.

Olay, Yıldırım ilçesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede dilencilik yapan iki kadın arasında yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlardan birinin kucağında bulunan bebek yere düşerek ağlamaya başladı. Bebeğin yerde kalmasına rağmen kadınların kavgayı sürdürmesi çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Yaşanan o anlar, bölgede bulunan bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadınların birbirlerine saldırdığı ve bebeğin yere düştükten sonra ağladığı anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
