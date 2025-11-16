Haberler

Bursa'da Dereye Düşen 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 çocuğun top oynadığı sırada Hızır Ali isimli 10 yaşındaki çocuk, terliğini almak için yere girip akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çocuk için yapılan arama çalışmaları sonucu cesedi bulundu.

Bursa'da 5 çocuğun dere kenarında top oynadığı sırada meydana gelen olayda 10 yaşındaki Hızır Ali hayatını kaybetti.

Olay Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından çıkıp dereye fırladı. Bunun üzerine terliği almak için suya giren Hızır Ali'nin(10), dere içindeki taşın üzerinde ayağı kayarak dengesini kaybettiği öğrenildi.

Akıntıya kapılan küçük çocuk, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışması sonucu Hızır Ali'nin cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Hızır Ali'nin cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

