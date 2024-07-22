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Bursa'da denizde can pazarı: 13 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

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Karacabey'de 13 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı. Denize giren çocuğun yüzme bilmemesi sebebiyle hayati tehlikesi devam ediyor.

Bursa'da denizde can pazarı: 13 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Karacabey'de 13 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde denize giren Bertan P. yüzme bilmemesi sebebiyle boğulmak üzereyken kurtarıldı. Talihsiz çocuğun hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi Malkara Sahili'nde dün saat 13.30 sıralarında Bertan P. isimli çocuk kayalıklardan denize atladı. Denizde çırpınan çocuğu fark eden can kurtaran ekipleri suya atlayarak vatandaşlarla beraber Bertan P.'yi kıyıya çıkardı. 112 acil ambulans ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bertan P. buradan ileri tetkik ve tedavi amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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