Bursa'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı

Bursa'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Vatandaş Kurtarıldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için denize giren Abdülkadir A., boğulma tehlikesi ile karşılaştı. Çevredekilerin dikkati sayesinde kurtarılan Abdülkadir'in panik dolu anları kameraya yansırken, sağlık durumu iyi.

Bursa'da serinlemek için denize giren bir kişi, boğulmak üzereyken çevredekilerin dikkati sayesinde fark edildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarılan vatandaşın panik dolu anları, kameraya anbean yansıdı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kapanca Limanı mevkisinde meydana geldi. Denizde çırpınan Abdülkadir A.'yı gören vatandaşlar, durumu hemen ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen cankurtaran ve jandarma ekipleri, profesyonel bir müdahaleyle şahsı sudan çıkararak kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Abdülkadir A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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