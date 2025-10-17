Haberler

Bursa'da Defineciler Suçüstü Yakalandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 9 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Olayda ruhsatsız silah ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 9 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Definecilerin zulası cephaneliği aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisini alınca harekete geçti. Yapılan operasyonda 9 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şahısların olay yerine geldikleri araçta ve yanlarında taşıdıkları çantalarında yapılan arada 6 adet fünye takılı el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 1 adet jeneratör, 1 adet hava kompresörü, 2 adet kırıcı/delici matkap, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet 9 mm tabanca fişeği ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin, tarihi eser veya define arayışıyla izinsiz kazı yaptığı değerlendiriliyor. Ele geçirilen patlayıcı düzenekler ve ruhsatsız silah, olayın ciddiyetini gözler önüne sererken, soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. Yakalanan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere ilgili birimlere sevk edildi. Güvenlik güçleri, bölgedeki kaçak kazı faaliyetlerine karşı denetimlerini artırarak sürdüreceklerini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
