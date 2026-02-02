Haberler

İnegöl'de kayınbabasını öldüren damat polise teslim oldu

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde damat Adem Ü., kayınbabası Ahmet Kalkancı'yı silahla öldürüp kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'yı yaraladıktan sonra Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polise teslim oldu. Olayın, kayınbabasıyla mevlüt merasimi nedeniyle yaşanan tartışma sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınbabasını silahla öldürüp kayınbiraderini yaralayan damat, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polise teslim oldu.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ü. isimli şahıs husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet Kalkancı (68) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'ya (35) elindeki tabancayla defalarca ateş etti. Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Tabancadan çıkan mermiler iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Kalkancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin nedeni belli oldu

Adem Ü.'nün 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlüt merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

Cinayet anı kamerada

Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Adem Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan, Adem Ü.'nün silahla kayınbabası ve kayınbiraderine ateş ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Ü.'nün tartıştığı kayınbiraderinin bacaklarına ateş ettiği, olaya müdahale eden kayınbabasına ise kaçarken ateş ettiği anlar yer aldı.

Teslim oldu

Şüpheli Adem Ü., Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polise teslim oldu. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. - BURSA

