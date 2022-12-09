Bursa'da çocukların sesine kızdı komşunu vurdu 3. Sayfa Haberleri Bursa'da çocukların ses yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucu komşusuna kurşun yağdıran zanlı adliyeye sevk edildi. Yıldırım ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında İsmet Y. (30), alt komşusu Süleyman Ö. (23) ile çocukların ses yapmasına sinirlenerek tartışmaya başladı. VÜCUDUNA 6 MERMİ İSABET ETTİ Tartışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., belindeki silahı çıkartarak Süleyman Ö.'ye ateş etmeye başladı.Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ö. ameliyata alındı. YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli İsmet Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şirinevler Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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