Bursa'da Çocuklar Arasındaki Tartışma Aile Kavgalarına Dönüştü
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çocuklar arasında başlayan bir tartışma, ailelerin de katılmasıyla büyüyen bir kavgaya yol açtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek ailelerin de karıştığı kavgaya dönüştü. İki grubun sokak ortasında birbirine girerken, olayı çevredekiler ayırdı.

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileler de dahil olunca gerginlik tırmandı. Kısa sürede büyüyen olayda kalabalık iki grup kavgaya tutuşunca, çevredekiler panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kavgayı sonlandırdı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
