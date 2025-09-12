Haberler

Bursa'da Cinsel İstismar Suçundan 80 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Bursa'da Cinsel İstismar Suçundan 80 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da çocuğun cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş 80 yıl hapis cezası olan 80 yaşındaki O.K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 80 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı

Bursa'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 80 yıl 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 yaşındaki O.K., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin radarına takıldı. Edinilen bilgiye göre, hakkında 2 ayrı suç kaydı bulunan O.K., uzun süredir firari olarak aranıyordu. Bursa polisi, yaptığı takip ve çalışmalar sonucu şüphelinin Gürsu ilçesinde gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim estetik iddialarını gündeme getirdi

Güzellik merkezinden paylaştı! Yüzündeki değişik dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

Türk hackerlar İsrailli bakanı fena avladı! Resmen kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.