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Bursa'da Cinnet Geçiren Genç, Eski Nişanlısını Vurduktan Sonra İntihar Etti

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Bursa'da eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenen bir genç, cinnet geçirerek önce yeni sevgilinin bulunduğu kıraathaneye ateş açtı ve bir bebeğin yaralanmasına sebep oldu. Ardından eski nişanlısını silah zoruyla kaçırarak ormanlık alana gitti. Polislerin takibi sonucu bulunan genç, önce eski nişanlısına ateş açtı, sonra da intihar etti. Genç kızın ve bebeğin durumu iyi.

Bursa'da eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenen 27 yaşındaki genç cinnet geçirdi. Önce yeni sevgilinin bulunduğu kıraathaneye ateş açarak 14 aylık bir bebeğin yaralanmasına sebep olan zanlı, silah zoruyla araç gasp ederek eski nişanlısı ile sırra kadem bastı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü aracın ormanlık alana gittiğini tespit etti. Aracı terk edilmiş halde bulan ekipler dron yardımıyla eski nişanlıları ağaçlık alanda belirledi. Çılgın genç, polislerin kendisini bulduğunu anlayınca önce eski nişanlısına ateş açtı, sonra da kafasına sıkarak intihar etti. Genç kızın ve 14 aylık bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlk olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda T.(28) eski nişanlısı Elif B.'yi (27) bulup 16 AVH plakalı hafif ticari araçla birlikte kızın şimdiki sevgilisinin bulunduğu kıraathaneye geldi. Arda T. araçtan inerek pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Daha sonra bölgeden hızlıca uzaklaşan Arda T. yanında eski nişanlısı Elif B.'yi de götürdü.

Saçmalar balkonda oynayan 14 aylık bebeğe isabet etti

Kıraathanenin üzerinde bulunan bir evin balkonunda oynayan 14 aylık Yusuf S., saçmaların hedefi oldu. Bacağından yaralanan Yusuf bebek ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

10 dakika sonra kırmızı araçta bekleyen aracı gasp ettiler

Arda T. 10 dakika sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'ye ait 16 BCS plakalı otomobili silah zoru ile gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı. İlk olayda kullandığı hafif ticari araç ise yolun ortasında kaldı. Yasin T.'nin ihbarı üzerine polis soruşturmayı derinleştirerek konunun aynı olayın devamı olduğunu tespit etti. İlk olayda kullanılan hafif ticari araçta ise tüfek ile tabanca ele geçirildi.

Aracın gasp anı ve kıraathanenin kurşunlama anları güvenlik kamerasında

Arda T.'nin aracı silah zoruyla gasp etmesi ve kıraathaneye ateş açma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenince cinnet geçirmiş

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Elif B. ile Arda T.'nin eskiden nişanlı olduğunu ve sonrasında yüzük atarak ayrıldıklarını tespit etti. Arda T.'nin ise eski nişanlısının sevgilisi olduğunu öğrenince cinnet geçirdiği ortaya çıktı.

300 güvenlik kamerası incelendi, ormanlık alana gittikleri tespit edildi

Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Arda T. ve Elif B.'nin gasp ettikleri araç ile Cumalıkızık Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana gittiğini tespit etti. Polis ve jandarmanın dron destekli yürüttüğü çalışmada araç terk edilmiş halde bulundu.

Dron tespit etti, polisler harekete geçti

Soruşturmayı derinleştiren polis, dron yardımıyla Arda T. ile Elif B.'yi terk ettikleri araçtan 3 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda belirledi

100 tane polis ve jandarma bölgeyi abluka altına aldı

Bölgeyi abluka altına alan 100 kişilik polis ve jandarma ekibi dikkatli bir şekilde şüphelilere yaklaştı. Polisin geldiğini gören Arda T. eski nişanlısı Elif B.'nin bacaklarına ateş açtı. Kanlar içerisinde kalan Elif B. kan kaybederken, bir süre bekleyen Arda T. genç kızın gözü önünde kendi kafasına dayadığı tabanca ile ateş ederek canına kıydı. Ekipler yaralı kızı ambulansla hastaneye kaldırırken, Arda T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Arda T.'nin cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Arda T.'nin kurye olduğu ve Elif B.nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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