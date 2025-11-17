Bursa'da Çiftçi Traktörün Hidrolik Sistemine Sıkıştı
İnegöl'de bir çiftçi, traktörünün hidrolik sistemini takarken dikkatsizlik sonucu sağ elini sıkıştırarak yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çiftçinin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eli traktörün hidrolik sistemine sıkışan çiftçi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Bilal Mahallesi'nde meydana geldi. Engin A. (45), traktörün hidrolik sistemini takarken bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini sıkıştırdı. Eli parçalanan şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa