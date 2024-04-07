Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bursa'da Çember 16 Operasyonu: Onlarca Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Çember 16 operasyonu kapsamında aranan onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında hakkında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi de bulunuyor. Ekipler hırsızlık suçlarından 28 yıl, yağma suçundan 23 yıl cezası bulunan kişileri de gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği (İnfaz Büro) ekiplerince, Çember 16 operasyonu çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, şüphelilerin evlerini tek tek tespit edip operasyon düzenledi. Son 10 günde onlarca aranan kişi yakalanırken, aralarında hırsızlık suçundan 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö, yağma suçundan 23 yıl 3 ay cezası bulunan Z.A, yine hırsızlık suçundan 28 yıl 4 ay cezası bulunan F.K ile uyuşturucu ticareti yapma suçundan 12 yıl 6 ay cezası bulunan M.T. dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların huzur ve güveni için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdiler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çember Bursa Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title