Bursa'da Çamaşır Makinesi Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Bursa'nın İznik ilçesinde çamaşır makinesi yüklü tır, alev alev yandı. Müdahale eden itfaiye ekipleri yaşanan patlama sırasında yanmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 01.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolunda, Kırsal Derbent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Üzerinde çamaşır makinesi yüklü olduğu öğrenilen Murat Yamanarda (51) idaresindeki 55 AIY 740 tır, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ilk ulaşan itfaiye ekibi zaman geçirmeden müdahaleye başladı. Söndürme çalışması yapılırken alev topuna dönen tırda meydana gelen patlama, ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin arasında kalan 2 itfaiye erinin yanmaktan son anda kurtulduğu anlar kameralara yansıdı. Tır ve üzerindeki onlarca çamaşır makinesi tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - BURSA